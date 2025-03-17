Soma’da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

JANDARMA OPERASYONU İLE UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında A.Ö.Y., Ş.S., G.K., A.Y.K. ve Y.K. isimli beş kişinin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda önemli bulgulara ulaşıldı.

ARAMADA YAKALANAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen adli arama sonucu, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 94 adet uyuşturucu hap, 15 gram esrar, 2 adet bıçak, 3 adet muşta, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayın ardından Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Alınan talimatla birlikte, A.Ö.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

DİĞER ŞAHISLAR SERBEST BIRAKILDI

Diğer dört şahsın ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin bu operasyonu, uyuşturucu madde ile mücadele açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.