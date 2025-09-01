Soma’da Kaçak Kazı Yapan 10 Kişi Yakalandı

KAÇAK KAZI OPERASYONU

Manisa’nın Soma ilçesinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma, kaçak kazı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonda K.G., H.T.Ö., E.B., M.B., T.B., M.E., A.B., H.Ç., M.Ö. ve A.A. isimli şahıslar, kaçak kazı yaparken suç aletleriyle birlikte yakalandı. Operasyon sonucunda; 66 adet yakın döneme ait olduğu değerlendirilen eski eser, 1 adet projektör, 2 adet beton delici, 1 adet jeneratör ile kazıda kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, ayrıca izinsiz ormana giriş nedeniyle idari yaptırım kararı da uygulandı.