Soma’da Kaçak Kazı Yapan 10 Kişi Yakalandı

KAÇAK KAZI OPERASYONU

Manisa’nın Soma ilçesinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma, kaçak kazı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonda K.G., H.T.Ö., E.B., M.B., T.B., M.E., A.B., H.Ç., M.Ö. ve A.A. isimli şahıslar, kaçak kazı yaparken suç aletleriyle birlikte yakalandı. Operasyon sonucunda; 66 adet yakın döneme ait olduğu değerlendirilen eski eser, 1 adet projektör, 2 adet beton delici, 1 adet jeneratör ile kazıda kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, ayrıca izinsiz ormana giriş nedeniyle idari yaptırım kararı da uygulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adaletin Önemine Değinerek Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay'daki açılış töreninde mahkemelerin hukuka uygunluk denetimi yapması gerektiğini, yerindelik denetiminin siyasete kayma riski taşıdığını vurguladı.
Sosyal Medyada Tartışma Görüntüleri Paylaşıldı

Eskişehir'de jandarmaya hakaret eden AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Tartışma kamuoyunda geniş yankı buldu.

