Soma’da Kayıp Alzheimer Hastası Aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Manisa’nın Soma ilçesinde 6 Mayıs Salı gününden beri kaybolan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Remzi Özberk’i bulmak amacıyla arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (SODOS), jandarma ve AFAD ekipleri, termal dron desteği ile karadan da kapsamlı bir arama yürütüyor.

GECE ÇALIŞMALARI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Akşam saat 22.00’de başlayan arama faaliyetleri, gece 03.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Ancak ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar sahaya inerek yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Remzi Özberk’in en son Avdan Mahallesi çevresindeki bir güvenlik kamerasında tespit edilmesi, bu bölgedeki arama çalışmalarının yoğunlaşmasına neden oldu.

VATANDAŞLARDAN DİKKAT VE İHBAR ÇAĞRISI

Yetkililer, özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını ve kaybolan yaşlı adamı görenlerin en kısa sürede bildirimde bulunmalarını talep ediyor. Arama çalışmaları, halkın dikkatli olmasıyla desteklenerek sonuçlandırılmaya çalışılıyor.