Soma’da Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

ALZHEİMER HASTASI REMZİ ÖZBERK KAYIPLAR ARASINDAN BULUNDU

Manisa’nın Soma ilçesinde 6 gündür kayıp olan Alzheimer hastası 69 yaşındaki Remzi Özberk, bir tarım arazisinde ölü olarak bulundu. 6 Mayıs Pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Özberk için geniş bir arama-kurtarma çalışması yapılmıştı. Jandarma ve AFAD gibi ekiplerin yanı sıra AKUT, ANDA, Bergama TRAC Şubesi, Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (SODOS) ile birçok gönüllü, bölgede yoğun bir arama faaliyeti yürüttü.

GENİŞ KAPSAMLI ARAMA FAALİYETİ YÜRÜTÜLDÜ

Termal drone kullanılarak yapılan havadan aramalarla birlikte, zorlu arazi şartlarında karadan da çalışmalar kesintisiz devam etti. Soma halkı da arama çalışmalarına destek vererek, acı haberi almak istemedi. Ne yazık ki, Remzi Özberk’in cansız bedeni, Avdan Mahallesi yakınındaki mezarlık civarında bir tarım arazisinde bulundu. Bu durum, Soma’da büyük bir üzüntü yarattı.

SODOS BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

SODOS Başkanı Mustafa Alioğlu, “Remzi amcamız için 6 gündür geceli gündüzlü çalıştık. Tüm ekiplerle birlikte elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettik. Sağ salim bulmayı umut ediyorduk ama maalesef üzücü haberle karşılaştık. Bu süreçte destek veren tüm kurumlara, gönüllülere ve Soma halkına teşekkür ediyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz” şeklinde ifade etti. Görgü tanıkları, Özberk’in kaybolduğu gün Avdan Mahallesi civarında bazı kişilerle kısa süreli sohbet ettiğini ve yön sorduğunu belirtti. Son olarak güvenlik kameraları, onun yalnız yürüdüğü anları kaydetti.