Soma’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA SOMA’DA MOTOR KAZASI

Manisa’nın Soma ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza, Soma-Kırkağaç yolunda kavşağa yaklaşmadan önceki virajda gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

30 yaşındaki Burak Tuna’nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Burak Tuna olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumundaki Aslı Ç. (24) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 acil servis ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.