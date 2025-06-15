Soma’da Orman Yangını Çıktı

MANİSA’DA ORMAN YANGINI BAŞLADI

BÖLGEDEKİ EŞGÜDÜMLÜ MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Manisa’nın Soma ilçesinde orman yangını başladığı bildiriliyor. Yangın, Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sularında ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen orman ekiplerine bildirdi.

SEVK EDİLEN EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.