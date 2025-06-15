Haberler

Soma’da Orman Yangını Çıktı

MANİSA’DA ORMAN YANGINI BAŞLADI

BÖLGEDEKİ EŞGÜDÜMLÜ MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Manisa’nın Soma ilçesinde orman yangını başladığı bildiriliyor. Yangın, Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sularında ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen orman ekiplerine bildirdi.

SEVK EDİLEN EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaza Sonucu 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Karabük'te gerçekleşen trafik kazasında 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten yaşamını yitirirken, sürücü ve 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, soruşturma başlatıldı.
Haberler

Batman’ın Atbağı Köyünde Balkon Çöktü

Batman'ın Beşiri ilçesinde Atbağı köyündeki bir yapının balkonu çöktü; 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.