Soma’da Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın ihbarından yalnızca 10 dakika sonra yangına müdahale başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun çaba gösteriyor. Bugün saat 14.33’te Bayat Mahallesi’nde çıkan orman yangınına, 14.43’te ilk müdahale yapıldı.

YANGINA KATILAN EKİPLER

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak adına büyük bir gayret içinde. Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sahada görev alıyor. Orman ekipleri, yangının yayılmaması için sürekli çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm kaynakların seferber edildiğini aktarıyor.

YANGININ ETKİLERİNE KARŞI ÇABALAR

Bölgedeki yerleşim alanlarının yangından etkilenmemesi için ekiplerin önlem aldığı belirtiliyor. Yangınla mücadeledeki yoğun çalışmalar, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Yetkililer, alevlerin daha fazla yayılmaması için var gücüyle mücadele ediyor.