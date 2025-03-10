Soma’da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

KAZA HABERİ: OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Manisa’nın Soma ilçesinde bir motosiklet ile otomobil arasında meydana gelen çarpışma sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Emrah Kadiroğlu’nun kullandığı 45 V 621 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Çetin Görgü Caddesi’nde 45 ARA 158 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrasında motosiklet iki parçaya ayrılırken, otomobil kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

OLAYA MÜDAHALE: SAĞLIK, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay ihbarı üzerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi hızlıca olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sürücüsü Emrah Kadiroğlu ile otomobildeki yolcu Berkan Muyan ve ismi henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsünü sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra onları hastanelere götürdü. Emrah Kadiroğlu, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Berkan Muyan’ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

SONUÇ: KAZANIN SONUCU VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu tür kazaların önlenmesi için alınacak önlemler ve sürücüler arasında dikkatli davranmanın gereği bir kez daha vurgulanıyor. Kazada yaşamını yitiren Emrah Kadiroğlu’nun ailesine başsağlığı dileniyor. Yaralı bireylerin bir an önce sağlığına kavuşması umuluyor.