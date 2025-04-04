Soma’da Şehit Çocuklarına Ücretsiz Oyuncaklar

Cevdet Demirkan’ın Fedakârlığı

Manisa’nın Soma ilçesinde, 10 yıldır seyyar bir tezgahta oyuncak satarak geçimini sağlayan Cevdet Demirkan, tezgahındaki oyuncakları şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz dağıtıyor. Bir şehit çocuğunun çamur içinde tahta arabayla oynamasından etkilendiğini anlatan Demirkan, “Ömrüm yettiğince şehit ve gazi çocuklarını sevindirmeye devam edeceğim” diyor.

Ücretsiz Oyuncak Dağıtımı

12 yıl önce Zonguldak’tan Soma’ya yerleşen ve emekli olduktan sonra 10 yıldır açtığı tezgahta oyuncak satarak aile bütçesine katkı sunan Demirkan, 8 yıldır şehit ve gazi çocuklarına ve yakınlarına ücretsiz oyuncak veriyor. Şehit veya gazi çocuğu olduğuna dair kimlik gösteren herkes için oyuncak temin eden Demirkan, bunu yaparken, oyuncak alacak durumu olmayan çocuklara da istediklerini hediye ederek onları mutlu ediyor.

Duyarlı Vatandaşların Desteği

Tezgahındaki bir kumbara ile duyarlı vatandaşların da desteklerini alarak daha fazla çocuğun yüzünü güldüren Demirkan, “Bizim de katkımız olsun” diyenlerin kumbaraya para bırakmaları ile yeni oyuncaklar alarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşıyor.

Şehit Oğlundan Etkilenme Anısı

Sakarya’da bir şehit cenazesinde bir şehit oğlundan etkilenmesi üzerine böyle bir karar aldığını ifade eden Demirkan, “Emekliyim ama maaşımın yarısı kesiliyor. O yüzden çalışmak zorundayım. Kazandığımın yarısı şehit ve gazi çocuklarımıza oyuncak oluyor. Arkadaşlarım bana kızıyor: ‘Senin ihtiyacın var, niye böyle yapıyorsun?’ diyor ama önemli değil. Bir ekmek değil yarım ekmek yerim, yine de şehit ve gazi çocuklarını sevindiririm” diyor.

Manisa’dan Yaygın Etki

Demirkan, her geçen gün büyüyen bu anlamlı yardım projesiyle şehit ve gazi çocuklarına ulaşarak onların mutluluklarına katkı sağlamayı sürdürüyor. Gönül verdiği bu güzel hareket, toplumda farkındalık yaratma ve dayanışma ruhunu yaygınlaştırma adına da önemli bir örnek oluşturuyor.