Soma’da Suçtan Aranan 5 Kişi Tutuklandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Manisa’nın Soma ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 5 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos’ta haklarında yakalama kararı olan şahısların bulunması için harekete geçti. Ekipler, “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “silahlı tehdit” ve “yağma” gibi suçlara karıştığı belirlenen B.B. (29) ve M.S. (21) adlı zanlıları, ilçedeki bir evde gizlenirken yakaladı.

TUTUKLAMA GİRİŞİMİ VE ARBEDENİN DETAYLARI

Zanlıların gözaltına alınmalarını engellemeye çalışan Ü.A. (32), E.C.Ö. (29) ve T.K. polise mukavemette bulundu. Bu arada yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Ancak şüpheliler, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. İlgili adreste yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan iki zanlının, farklı illerde kişilere ve iş yerlerine yönelik eylem yapmak üzere hazırlık içinde oldukları tespit edildi.

Öte yandan, azmettirici olduğuna dair iddialar bulunan ve aranan kişilere saklanacak yer temin ettiği belirlenen U.E. (35), İzmir’in Dikili ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri tarafından düzenlenen ortak bir operasyonla yakalandı ve Soma’ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, T.K. ise serbest bırakıldı.