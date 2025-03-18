Soma’da Uyuşturucu Operasyonlarının Sonuçları Açıklandı

SOMA’NIN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELESİ

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nin 2025 yılının ilk çeyreğinde uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapan bireylere yönelik gerçekleştirdiği operasyonların sonuçları paylaşıldı. Manisa’nın Soma ilçesinde, emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları büyük takdir topluyor. İlk üç aylık dönem içerisinde bu mücadeleye dair yapılan açıklamada şu ifade yer aldı:

OPERASYONUN SONUÇLARI

“683 gram bonzai, 3 bin 900 adet sentetik hap, 70 gram metamfetamin, 45 adet ecstasy ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 239 bin 65 TL ele geçirilmiş ve uyuşturucu madde ticaretinin tespit edildiği 1 işyeri mühürlenmiştir.” Ayrıca yapılan geniş kapsamlı operasyonlarda 19 kişi Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan, 3 kişi ise Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan tutuklanmış durumda.

MÜCADELEYE DEVAM

Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu çalışmalar Soma’da uyuşturucu ile mücadeleyi daha da etkili hale getiriyor.