Soma’da Yakalanan Şahıslara Operasyon Yapıldı

MANİSA’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Manisa’nın Soma ilçesinde, “Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Silahlı Tehdit ve Yağma” suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik yapılan operasyonda, polise direnen şahıslar iki polis memurunu yaraladı ve beş kişi tutuklandı. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.B. (29) ve M.S. (21) isimli kişilerin ilçede bulunduğunu tespit ettikten sonra İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle operasyon düzenledi.

ŞAHSILAR YAKALANDI VE SİLAH BULUNDU

Gerçekleştirilen baskında, B.B. ve M.S. ile birlikte Ü.A. (32), E.C.Ö. (29) ve T.K. (13) yakalandı. Şüphelilerin direnişi üzerine, iki polis memuru hafif yaralandı, fakat şüpheliler etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 34 adet 9 mm fişek, 69 adet av fişeği ve 3 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, yakalanan kişilerin iki farklı ilde şahıs ve iş yerlerine yönelik eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlendi.

FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI

Zanlılara yardımcı olduğu belirlenen firari U.E. (35), İzmir’in Dikili ilçesinde KOM, Narkotik ve İstihbarat Şube ekiplerince düzenlenen bir başka operasyonla yakalandı ve Soma’ya getirildi. Tamamlanan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen B.B., M.S., Ü.A., E.C.Ö. ve U.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.