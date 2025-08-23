Haberler

Soma Kaymakamı Koç, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Soma Kaymakamı Ünal Koç, Şehit Muhammed Fatih Durhan’ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Umut Mütevellioğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Abdullah Erdoğan, İlçe Müftü Vekili Halil Tüysüz, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Özlem Çakır ve Türkiye Şehit Aileleri Soma Temsilciliği Başkan Vekili Atilla Güler de hazır bulundu.

DUYGUSAL BAŞSAĞLIĞI

Kaymakam Koç, şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletirken, “Her daim şehit ailelerinin yanında olduğumuzu” belirtti. Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan, 15 Nisan 2020 tarihinde Irak’ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Turgutlu’da Kereste Yangını Çıktı

Turgutlu'daki kereste işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak maddi kayıplar meydana geldi.
Kaza, Merve Sakat’ı vurdu

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki Merve Sakat yaşamını yitirdi. Sürücü kaçtı, fakat daha sonra yakalandı.

