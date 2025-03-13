Soma’nın Genç Güreşçileri Türkiye Yolunda

MİLLİ TAKIM HEDEFİNE ADIM ADIM

Manisa’nın Soma ilçesinden iki genç güreşçi, katıldıkları bölge şampiyonasında gösterdikleri başarı ile Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Isparta’da gerçekleştirilen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Bölge Şampiyonası’nda, Somalı güreşçi Kamil Eren Turan, 75 kilogram kategorisinde sergilediği performansla ikinci oldu. 21 ilden toplamda 197 sporcunun yarıştığı bu müsabakalarda Kamil, elde ettiği başarı sayesinde 24-26 Mart tarihlerinde Ordu’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda Soma’yı temsil etme hakkını kazandı.

KAMİL EREN TURAN’IN AZİM VE KARARLILIĞI

Şampiyonaya hazırlık sürecinde gösterdiği gayretle dikkat çeken Kamil Eren Turan, “Çok çalıştım ve bu başarıyı elde etmek için elimden geleni yaptım. Türkiye Şampiyonası’nda Soma’yı en iyi şekilde temsil etmek için daha fazla çalışacağım” şeklinde konuştu. Antrenörü Semih Yazıcı, Kamil’in başarısının önemine dikkat çekerek, “Genç yeteneklerimizin böylesine önemli başarılara imza atması beni mutlu ediyor. Kamil, azmi ve mücadele ruhuyla büyük bir başarı elde etti. Onun en iyi şekilde hazırlanması için desteğimizi sürdüreceğiz,” açıklamasını yaptı.

Balıkesir’de gerçekleştirilen Okullararası Küçükler Grup Müsabakalarında Ensar Kaçmaz, 52 kilogram kategorisinde final mücadelesi vererek ikinci olmayı başardı. 21 ilden 170 sporcunun katıldığı bu heyecan dolu yarışta Ensar, Soma’yı gururlandıran bir başka önemli başarıya imza attı. Antrenör Semih Yazıcı, katıldıkları her kategoriden başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtirken, “En başta ahlaklı ve efendi bireyler yetiştirme amacındayım, sonra ise şampiyonlar yetiştirmek. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünü rehber edinerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde ifade etti.

SOMA’DAN MİLLİ TAKIMA HEDEF

Semih Yazıcı, Soma’dan milli takıma sporcular gönderme potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Yeterli desteği görürsek, Soma’dan milli takıma sporcular gönderip bayrağımızı göndere çekeriz. Soma’da bu potansiyel çok fazla,” dedi. Bölgedeki genç sporcuların geleceği için umutlu olduklarını belirten Yazıcı, Soma’nın güreş potansiyelinin her geçen gün arttığını ifade etti.