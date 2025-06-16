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Soma Ormanı’nda Yangın Çıktı, Müdahale Edildi

SOMA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Soma ilçesi Bayat Mahallesi yakınındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında bir yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer gönderildi.

TURGUTALP MAHALLESİ’NDE BİR YANGIN DAHA

Havadan ve karadan yangına müdahale devam ederken, Turgutalp Mahallesi Kovukdere mevki yakınlarında da dün saat 16.30 civarında bir yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangına ilk müdahale 4 dakika içerisinde gerçekleştirildi. Her iki alandaki alevler, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 18.30 civarında kontrol altına alındı. Yangınlarda ilk belirlemelere göre 2 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangınların çıkış nedenine ilişkin bir inceleme başlatılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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