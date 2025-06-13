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Soma’ya Ferdi Zeyrek Adı Verilecek

FERDİ ZEYREK’İN ADI KENT MEYDANINA VERİLİYOR

Manisa’nın Soma ilçesinde kent meydanı ve otopark inşaatı sürüyor. Elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adının bu projelere verilmesi kararlaştırıldı.

SOMA BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, gazetecilere verdiği demeçte, kent meydanı ve yeraltı otopark projesinin Ferdi Zeyrek’le birlikte kurdukları bir hayal olduğunu dile getirdi. Okur, “Zeyrek’in adını Soma’nın kalbine yazmak istiyoruz” dedi. İnşaatı süren otopark ve meydana, “Mimar Ferdi Zeyrek Yeraltı Otoparkı ve Kent Meydanı” adını vermeye karar verdiklerini ifade etti.

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