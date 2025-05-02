Somali Enformasyon Bakanlığı Açıklama Yaptı

HİRAN BÖLGESİNDE OPERASYON

Somali Enformasyon Bakanlığı, Hiran bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab’a karşı gerçekleştirilen operasyonda 29 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Eş-Şebab militanlarının bu bölgede düzenlediği saldırıda ciddi kayıplar yaşadığı ve güvenlik güçlerinin başlattığı karşı operasyon neticesinde toplamda 29 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Açıklamada, “Bu büyük zafer, terör örgütünün kısa süre içerisinde aldığı ikinci ağır yenilgi” ifadesi yer aldı. Operasyon sırasında Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel güçlerin, Eş-Şebab’a ait birçok silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtildi. Ayrıca, bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, “Somali Federal Hükümeti, Somali halkı ve uluslararası dostlarımızla işbirliği içinde Somali topraklarında faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini ortadan kaldırma kararlılığını sürdürmektedir” denildi.

ORTA ŞABEL BÖLGESİ HATIRLATMASI

Açıklamada, Eş-Şebab’ın daha önce Orta Şabel bölgesindeki Wargaadhi’de Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel halka karşı gerçekleştirdiği saldırılarda da ağır darbe aldığına dikkat çekildi. Bu durum, güvenlik güçlerinin örgüte karşı yürüttüğü mücadeledeki kararlılığın bir başka örneği olarak değerlendiriliyor.