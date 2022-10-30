Somali’nin başkenti Mogadişu’daki terör saldırısında 100 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer saldırıyı El Şebab örgütünün düzenlediği açıkladı.

Saldırıda iki bomba yüklü araç patladı.

İlk patlamada Eğtim Bakanlığı hedef alındı. Ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi gönderildi.

Daha sonra ise bomba yüklü ikinci bir araç kalabalığın arasında patlatıldı.

Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud, saldırıda en az 100 kişinin öldüğünü, 300 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralıların bir kısmının tedavisi, Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etti.

Türk Dışişleri Bakanlığı da olayla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Saldırının kınandığı taziye mesajında, “Dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.