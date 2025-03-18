Somalili Askerlerin Maçında Kavga Çıktı

Olayın Meydana Geldiği Yer ve Zaman

Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim alan Somali uyruklu askerlerin yaptığı futbol maçı esnasında bir kavga patlak verdi. Türk askerlerinin de içinde yer aldığı bu kargaşada iki asker ağır yaralandı. Olay akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Somali askerler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı bir kavgaya dönüştü. Kışlaya çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralı askerlere ilk müdahale kışla içinde gerçekleştirildi.

Kritik Yaralılar ve Tedavi Süreci

Ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen yaralı askerlerden hafif yaralanan Türk askerleri taburcu edildi. Ancak, Somali uyruklu askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğu ve entübe edilerek ameliyata alındığı öğrenildi. Isparta Valisi Abdullah Erin, yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek basına açıklamalarda bulundu. “Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor” dedi.

Kavga sonrası yapılan açıklamalar

Vali Erin, olayın detaylarını paylaşarak “Bugün akşam saatlerinde saat 21.00 civarında Isparta merkezde bulunan Piyade Komando Eğitim Tugayı’nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerden iki grup arasında futbol maçı sonrası bir kavga olayı meydana geldi. Bu kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldılar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, çatışma sırasında hem Somali uyruklu hem de Türk askerleri arasında hafif yaralanmalar olduğunu belirtti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı dile getirildi.