Somalililer Zor Koşullarda Yaşıyor

YERLERİNİ TERK EDEN SOMALİLİLERİN ZORLUKLARI

Ülkelerindeki iç çatışmalar ve kıtlık nedeniyle yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan Somalililer, başkent Mogadişu’daki kamp alanlarında elverişsiz koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Terör örgütü Eş-Şebab’a bağlı silahlı gruplar ile merkezi hükümet güçleri arasındaki çatışmaların yanı sıra yaşanan kuraklık, pek çok Somalili’yi yaşadıkları şehirleri bırakıp başka şehirlerde hayatlarına devam etmeye zorladı. AA muhabirinin yaptığı incelemelere göre, Mogadişu’daki kamplardaki “zorlu yaşam şartları” dikkat çekiyor.

KAMPTA YAŞAM ŞARTLARI

Somali genelinde yaşamını sürdüren milyonlarca düzensiz göçmen, çatışmaların sona ermesini ve kendilerine yardım eli uzatılmasını bekliyor. Yaklaşık 5 bin kişinin barındığı Mogadişu’nun Al Hidaya mülteci kampı dahil olmak üzere birçok kampta elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetleri bulunmuyor. İnsanlar, geçici olarak inşa edilen brandalardan oluşan çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Sokakların yoğun kirli olduğu bölgelerde temiz suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşanıyor. Günlük hayat için gerekli olan su, uzak mesafelerden plastik bidonlarla taşınarak getirilmekte.

SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ YETERSİZ

İşsizliğin yüksek olduğu bu kamplarda insanlar, gıda, giyim ve temiz su gibi temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde hayırseverlerin bağışlarıyla karşılayabiliyor. Tifo, dizanteri, sarılık, kolera gibi birçok salgın hastalık tehditleri de bölgede yaygın hale gelmiş durumda. Sağlık hizmetlerinin eksik olduğu bu kamplarda çocuklar, eğitim fırsatlarından yararlanamıyor. Kamp sakini Maria Ger Muhammed, gündelik yaşamlarının çok zor geçtiğini ve hastalandıklarında ilaç alacak imkanları bile bulamadıklarını ifade ediyor. Diğer bir kamp sakini Fatima Abdullah, mutfaklarının yokluğunda pişirecek yemek bulamadıklarını belirtiyor. Meryem Leyla ise, gıda, su ve ilaç yetersizliğinin yanı sıra, eğitim imkânlarının da bulunmadığını vurguluyor.