Somalililer, Zor Şartlarda Hayatta Kalıyorlar

ŞEHİRLERİNİ TERK EDEN SOMALİLİLER ZOR ŞARTLARDA YAŞIYOR

Somali’de yaşanan kıtlık ve çatışmalar nedeniyle, birçok Somalili başkent Mogadişu’daki kamplarda zor koşullarda hayat mücadelesi veriyor. Terör örgütü Eş-Şebab’a bağlı silahlı gruplar ile merkezi hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalar ve ülkeyi etkileyen kuraklık durumları, pek çok insanın göç etmesine sebep oluyor. Göç edenler, başka şehirlere yönelmek zorunda kalıyor.

YAŞAM ŞARTLARI MAKUS

Mogadişu’daki kamplarda zorlu yaşam şartları gözlemleniyor. Yaklaşık 5 bin kişinin barındığı mülteci kamplarında, elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetleri bulunmuyor. İnsanlar, brandalarla yapılmış çadırlarda zorlu koşullarda yaşamaya çalışıyor. Sokakların kirli olduğu bölgelerde temiz suya erişmek de oldukça zor. Gerekli su, uzak mesafelerden plastik bidonlarla taşınarak getiriliyor.

YARDIM GEREKSİNİMİ

İşsizlik oranının yüksek olduğu kamplarda, gıda, giyim ve temiz su ihtiyaçları çoğunlukla hayırseverlerin yardımlarıyla karşılanıyor. Ancak, tifo, dizanteri, sarılık ve kolera gibi birçok salgın hastalık tehlikesi de bölgede yaygın. Sağlık hizmetlerinin sunulmadığı bu kamplarda, çocuklar eğitim imkanlarından da mahrum kalıyor.

Kamp sakinlerinden Maria Ger Muhammed, yaşamlarının çok zor olduğunu, hastalık durumlarında ilaç temin etme imkânlarına bile sahip olamadıklarını belirtti. Diğer kamp sakini Fatima Abdullah, mutfaklarının ve çoğu zaman yemek pişirecek malzemelerinin olmadığını ifade etti. Meryem Leyla ise gıda, su ve ilaç sıkıntısının yanı sıra, eğitim olanaklarının olmadığını vurgulayarak, eğitimin sağlanamadığını dile getirdi.