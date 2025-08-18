Somaspor 9 Yeni Transfer Açıkladı

YENİ TRANSFERLER AÇIKLANDI

Yeni sezonda 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yarışacak olan Somaspor, kadrosuna 9 yeni oyuncu ekledi. Daha önce duyurduğu 4 oyuncunun yanına Menemen FK’dan kanat oyuncusu Atakan Üner ile Bandırmaspor’dan ofansif orta saha oyuncusu Emir Şenocak da katıldı. İki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşmeler imzalandı.

YENİ İSIMLER KATILIYOR

Somaspor, ayrıca İzmir Çoruhlu FK’dan stoper Arda Çetin, Yeşil Çivili Belediyespor’dan kanat oyuncusu Batuhan Güner, Nevşehir Belediyespor’dan forvet Engincan Duman, Çorum FK’dan merkez orta saha Enes Yetkin, Efeler 09 SFK’dan kanat oyuncusu Erdem Özcan ve FC Arlanda’dan gurbetçi santrfor Ömür Pektaş ile 3 yıllık sözleşmeler imzaladı.

KİRALIK OYUNCU DA EKLENDİ

Siyah-beyazlı ekip, Manisa FK’da oynayan orta saha oyuncusu Bulut Uysal’ı ise 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yapımı tamamlanan yeni stadı için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan onay bekleyen Somaspor, sezonun ilk maçında pazar günü Gebzespor’u konuk edecek. Maçın stadıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.