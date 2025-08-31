Somaspor, Fethiyespor ile 1-1 berabere

SON DAKİKA GOLLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 2. hafta karşılaşmasında Somaspor, deplasmanda Fethiyespor ile oynadı. Maç, Somaspor’un 1-0 önde olduğu sırada, 90+1. dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle sona erdi. Somaspor, sezonun ilk karşılaşmasında da benzer bir durumla karşılaşmış ve 90. dakikada yediği golle kendi evinde Gebzespor’a 2-1 yenilmişti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Fethiye İlçe Stadı’nda gerçekleşen mücadelede hakemlik görevini Ahmet Resuloğlu, Berkay Salman ve Ali Gün üstlendi. Somaspor, 83. dakikada Okan Karaman’ın attığı golle öne geçti. Ancak, Fethiyespor’un 90+1. dakikada Mehmet Kaan Türkmen ile bulduğu gol, maçta eşitliği sağladı. Kalan dakikalar başka gol pozisyonu üretmeyince karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

LİGDEKİ İLK PUANINI ALDI

Bu sonuçla Somaspor, ligdeki ilk puanını almış oldu. Bununla birlikte, oynadığı her iki maçta son dakikalarda yediği goller, dikkat çekici bir durum oluşturuyor.