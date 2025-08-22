Somaspor, Gebzespor’la Eski Stadyumda Oynayacak

YENİ STADYUMDAKİ EKSİKLER

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk haftasında, pazar günü Gebzespor’u evinde ağırlayacak olan Somaspor, yapımı tamamlanan yeni stadyumundaki bazı eksiklikler yüzünden maçı Soma Atatürk Stadı’nda oynayacak. Yeni stadyumda çim sahası, tribünleri, ışıklandırması ve skor tabelası hazır durumda. Ancak çevre düzenlemesi, teknik donanımlar ve seyirci tribünlerinde bazı eksikliklerin var olduğu bildiriliyor.

İHALE SÜRECİ VE KAPASİTE

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 16 Mayıs 2022’de ihale edilen yeni stadyum, 15 bin metrekarelik bir alana inşa edildi. Yüksek kapasiteli olan bu stadyumun toplam kapasitesi 7 bin kişi olarak belirlendi. İlerleyen haftalarda stadyumun seyircilerle buluşması bekleniyor.

FUATBOL FEDERASYONU’NUN KARARI

Futbol Federasyonu, yeni stadyumla ilgili incelemeleri son haftaya kadar sürdürdü ve tespit edilen eksiklikler nedeniyle maçı daha önceki stadyuma alma kararı aldı. Bu durum, Somaspor’un taraftarlarını etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.