Somer Sivrioğlu Boykot Nedeniyle Kovuldu Mu?

CHP’DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), birçok markayı boykot listesine aldı. Özel, bazı medya kuruluşlarının da dahil olduğu şirketlerin boykot edilmesini talep ederken, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde boykot çağrısı yaptı.

MASTERChef’TEN KOVULDU İDDİASI

Boykot çağrısına gelen tepkiler sürerken, TV8’de yayınlanan MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu hakkında dikkat çekici iddialar ortaya çıktı. Sosyal medyada, Somer Sivrioğlu’nun boykota destek verdiği ve bu yüzden MasterChef’ten kovulduğu yönünde söylentiler dolaşmaya başladı.

PROTESTOYA DESTEK VERMEYEN AÇIKLAMA

Somer Sivrioğlu, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada boykota destek verdiği iddialarını yalanladı. Sivrioğlu, “Genel protestoyu da desteklemiyorum. Boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum. Ama özgür irade ile herkes istediği yerden alışveriş yapabilir, buna karışamayız.” şeklinde konuştu.

KOVULDU İDDİALARI YALANLANDI

Ayrıca, Sivrioğlu’nun menajeri, “Somer Sivrioğlu, MasterChef’ten kovuldu” iddiasını da reddetti. Sivrioğlu’nun 2 Nisan’da boykota destek vererek dükkanlarını kapattığı yönündeki iddia ise gerçek dışı olarak değerlendirildi. Menajeri, boykot günü Sivrioğlu’nun Avustralya’dan yeni döndüğünü ve dükkanlarının açık olduğunu bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Ünlü şef, ‘MasterChef’ten kovuldu’ iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yanıt verdi. SuperHaber’in bilgilerine göre, Sivrioğlu, stüdyoda çekildiği bir fotoğrafı “Evimizdeyiz, başladık” notuyla paylaşarak MasterChef’in sosyal medya hesabını etiketledi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra 25 yaşında akademik kariyer amacıyla Avustralya’ya gitti. Burada yüksek lisans yaparken çeşitli restoranlarda yöneticilik yaptı. Deneyimleri ve mutfak tutkusu ile Efendy isimli restoranı açtı. Sydney’deki bu restoran, Türk mutfağını temsil eden ödüllü bir yer olarak biliniyor. Ünlü şef, Avustralya’da çekilen MasterChef programında misafir jüri olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yazdı.

HER TARİFİ MUTFAĞIMIZA TAŞIDI

Bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun vazgeçilmez tatlarından İstanbul’un sokak lezzetlerine, Doğu’nun yöresel ürünlerinden Ege’nin deniz mahsullü mezelerine kadar geniş bir yelpazede tarifleri mutfak severlerle buluşturdu. Somer Sivrioğlu, 2018 yılından itibaren TV8’deki MasterChef Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturuyor. 2001 yılında evlendiği Aslı Sencer ile 2021 yılında ayrıldı. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.