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Somer Sivrioğlu Boykota Desteklemiyor

YEMEK PROGRAMINDAKİ AÇIKLAMA

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Instagram üzerinden “Üzgünüz, kapalıyız” yazılı bir paylaşımda bulundu. Ancak bu paylaşım sonrasında, Somer Şef’in boykota destek verip vermediği merak konusu oldu.

BOYKOT İDDİALARINI YALANLADI

Somer Sivrioğlu, menajeri vasıtasıyla bu konu hakkında açıklama yaptı. SuperHaber’e verdiği demeçte, boykota destek verdiği yönündeki iddiaları reddetti. “Genel protestoyu da desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum” diye belirtti. Ayrıca Sivrioğlu’nun menajeri, “Somer Sivrioğlu MasterChef’ten kovuldu” şeklindeki söylentileri de yalanladı.

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