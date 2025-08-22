Son 20 Yılda Gırtlak Kanseri Artışı Var

KÜRESEL GIRTLAK KANSERİ VAKALARINDA ARTIŞ

Son 20 yıl içerisinde dünya genelinde gırtlak kanseri oranlarında belirgin bir artış yaşandığını vurgulayan KBB ve Boş, Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Nihal Seden Boyoğlu, “İstatistiklere göre gırtlak kanseri vakalarında yüzde 50’nin üzerinde artış gözleniyor. Bunun temeli ise yaşlanan nüfus” ifadelerini kullandı. Gırtlak kanseri vakalarının çoğunun sigara ve alkolle bağlantılı olduğunu belirten Doç. Dr. Boyoğlu, Türkiye’de özellikle 50 yaş altındaki bireylerde kanser oranlarında artış görüldüğünü ifade etti. Gençlerde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımındaki artışın, gırtlak kanseri vakaları açısından bir uyarı niteliği taşıdığını da sözlerine ekledi.

KADINLARDA RİSKİN ARTIŞI

Tüm kanserlerin yaklaşık yüzde birini oluşturan gırtlak kanserinin özellikle 50 yaş ve üstü erkekler için yüksek risk taşıdığına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nden Doç. Dr. Boyoğlu, “Gırtlak kanseri vakalarının yüzde 95’inden fazlası sigarayla ilişkili” dedi. Boğazın önemli bir parçası olan gırtlağın ses tellerini barındırdığını ve bu yapı sayesinde konuşmanın mümkün olduğunu söyleyen uzman, gırtlak kanserinin çoğunlukla ses tellerinden başladığını ve ilk belirti olarak ses değişimlerini gösterdiğini belirtti.

ERKEN TANI İLE TEDAVI BAŞARI ŞANSI YÜKSEK

Doç. Dr. Boyoğlu, gırtlak kanserine dair belirtilerin farklı hastalıklarla benzerlik gösterebildiğini, bu nedenle erken uyarı işaretlerinin göz önüne alınarak tedavi şansının artırılabileceğini açıkladı. “İki haftadan uzun süren ses kısıklığı, seste kalınlaşma veya boğukluk varsa mutlaka bir KBB uzmanına başvurulmalı” sözlerini ekleyerek, ilk belirtilerin ses değişiklikleri olduğunu vurguladı. “Gırtlak kanseri en sık ses telleri bölgesinde başlar. İki haftadan fazla süren ses kısıklığı veya yan problemlerin görülmesi durumunda hekim muayenesi kaçınılmazdır” şeklinde bilgilendirdi.

SİGARA VE ALKOL KULLANIMI EN YÜKSEK RİSKİ TAŞIYOR

Gırtlak kanseri için başlıca risk faktörlerinin tütün ürünleri ve alkol kullanımı olduğuna değinen Doç. Dr. Boyoğlu, bu iki etkenin bir arada kullanımının riski katladığını belirtti. Gırtlak kanserinin genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıktığını ve 50-69 yaş arası erkeklerde görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 3’ünün bu türden kaynaklandığını söyledi. “Sigara ve alkol kullanan kadınlar da dikkate alınmalıdır; bu grup da ciddi risk altındadır” ifadelerine yer verdi.

ŞÜPHE DURUMUNDA BİYOPSİ ŞART

Gırtlak kanseri şüphesi durumunda tanı koymak için biyopsinin şart olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Boyoğlu, “Biyopsi, genel anestezi altında KBB uzmanı tarafından yapılan kısa süren bir prosedürdür. Bu işlem sırasında dışarıdan görünür bir kesi olmadan gırtlak bölgesine ulaşılır” şeklinde bilgi verdi. Bu prosedür aynı zamanda daha detaylı bir gırtlak muayenesi yapılmasına da olanak sağlıyor.

TEDAVİ PLANI HER HASTAYA ÖZEL HAZIRLANIYOR

Gırtlak kanseri tedavisinde cerrahi ve radyoterapi yöntemleri, bazen her ikisinin birlikte kullanılabildiğini belirten Doç. Dr. Boyoğlu, tedavi planlamasının, hastanın durumu ve tümörün evresi göz önünde bulundurularak yapıldığını ifade etti. “Erken evre kanserlerde lazer gibi tekniklerle ağız içinden tedavi mümkündür. Açık ameliyatlarda ise kanserin yayılımına göre gırtlağın tamamı ya da bir kısmı alınabilir” dedi.

SİGARA VE ALKOL BIRAKILMALI

Doç. Dr. Boyoğlu, sigara ve alkol kullanımının kanser tedavisinin etkinliğini azaltacağını belirtti ve “Gırtlak kanserinin tedavi sonrası tekrar edebileceği unutulmamalı. Sigara ve alkol kullanmaya devam eden hastaların iyileşme olasılığı düşerken, ikinci bir tümör geliştirme riski artıyor” dedi. Ayrıca, kanser tedavisinden sonra düzenli takiplerin önemine de vurgu yaptı.

ERKEN TEŞHİS HAYATI KURTARIR

Uzman, yoğun ses kullanan meslek gruplarında (öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, sanatçılar vb.) ses kısıklığının sık görülen bir durum olsa da bu durumun hafife alınmaması gerektiğini söyleyerek, “Uzun süren belirtiler için bir KBB uzmanına başvurmak, gırtlak kanserinin erken evrede teşhis edilmesini ve tedavi şansının artmasını sağlıyor” şeklinde sonlandırdı.