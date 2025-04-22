Son 24 Saatte Piyasa Yükseldi

Son 24 saatte kripto para piyasası önemli bir artış göstererek toplamda altmış iki milyar dolar kazandı ve toplam değeri iki trilyon yetmiş bir milyar dolara ulaştı. Bu yükseliş, iki trilyon yetmiş dört milyar dolarlık direnç seviyesine yaklaşılmasıyla dikkat çekiyor. Borsa ve doların düşüş göstermesi, kripto alanındaki bu ivmeyi daha da öne çıkarıyor ve yatırımcıların güvenini artırıyor. Eğer bu olumlu trend devam ederse, piyasa değeri iki trilyon seksen beş milyar dolara yükselebilir ve yeni bir yükseliş hareketi başlayabilir. Ancak ters bir durum olursa piyasanın iki trilyon altmış yedi milyar dolara veya iki trilyon altmış bir milyar dolara kadar düşmesi mümkün. Bu durum, piyasanın toparlanmasını geciktirebilir.

BITCOIN YÜKSELİŞTE

Bitcoin, son 24 saatte yüzde üç buçuk bir artışla seksen sekiz bin iki yüz kırk bir dolara kadar ulaştı. Kritiklik arz eden destek noktası olan seksen altı bin sekiz yüz yirmi iki doların korunması, Bitcoin’deki yükselişin devam etmesi açısından son derece önemli. Eğer bu seviye korunursa, Bitcoin’in fiyatının seksen dokuz bin sekiz yüz dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. Bu da ay içerisindeki en yüksek seviyeye ulaşması anlamına geliyor ve doksan bin dolarlık direncin aşılması için sağlam bir temel oluşturuyor. Fakat satış baskısının artması ya da ivmenin kaybolması durumunda Bitcoin yeniden seksen altı bin sekiz yüz yirmi iki dolara gerileyebilir. Bu seviyenin altına düşülmesi halinde fiyat seksen beş bin iki yüz dört dolara kadar inebilir ve böylece elde edilen kazançlar silinebilir.

FARTCOIN’DE KUVVETLİ ARTIK

Fartcoin, son 24 saatte yüzde on iki değer kazanarak bir dolara ulaştı ve son üç aydaki zirvesine ulaştı. Bu artış, altcoin’in bir dolarlık psikolojik eşiği aşmasını sağladı. Eğer bu seviye destek olarak korunursa, Fartcoin’in bir dolar yirmi sent seviyesine ulaşması mümkün görünüyor. Ancak, fiyatın bir doların altına düşmesi durumunda, yeniden seksen sente kadar gerileyebileceği belirtiliyor ve bu da yatırımcıların beklentilerini bir süre askıya almasına neden olabilir.