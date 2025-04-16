Son 3 Ayda 10 Çağrının 3’ü Asılsız

ETKİ ANALİZİ SONUÇLARI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülecek olan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin yapılan etki analizinde ilginç sonuçlara ulaşıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne geçen yıl yönlendirilen çağrıların yüzde 34’ü asıl çağrılar, yüzde 38’i anons sırasında kapananlar ve yüzde 28’i ise asılsız aramalar olarak kaydedildi. Bu yılın ilk üç ayında asılsız çağrı oranı ise yüzde 30 seviyesinde belirlendi.

CEZA ARTIRIMI DÜZENLEMESİ

Teklif, Kabahatler Kanunu’nda yer alan asılsız çağrı ve ihbarlara dair idari para cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor. Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arama yaparak gereksiz yere görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişilere, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası, 1500 liraya yükseltilecek. Ayrıca, çağrı merkezine yapılan asılsız ihbarlar, olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edildiğinde ise 15 bin lira ceza uygulanacak. Bu tür fiillerin bir yıl içinde tekrarlaması durumunda ceza, iki katına çıkacak.

KAMU KURUMLARINDA UZMAN İSTİHDAMI

Teklif, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları ve gerekçeleri dikkate alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında kariyer meslek olarak uzman yardımcısı ve uzman istihdamını düzenleyen yasaların güncellenmesini de kapsıyor. Mevcut etki analizine göre, kamu kurumlarının merkez teşkilatında 12 bin 262 uzman ve 3 bin 284 uzman yardımcısı ile toplam 15 bin 546 personel çalışırken, taşra teşkilatlarında 31 bin 347 uzman ve 6 bin 235 uzman yardımcısıyla birlikte toplam 37 bin 582 uzman ve uzman yardımcısı hizmet vermektedir.