“Son 3 Haftada Uyuşturucu Ele Geçirildi”

BAKAN YERLİKAYA’DAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son üç haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 4 ton 31 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen “Narkoçelik-45” operasyonları kapsamında toplamda 2 bin 587 şüphelinin gözaltına alındığını ve 4 ton 31 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti.

OPERASYONLARA GÖRE ARAŞTIRMALAR VE KATILIM

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, üç hafta önce 77 ilde başlatılan “Narkoçelik-45” operasyonlarının 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeği ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler ve ele geçirilen uyuşturucu miktarı hakkında bilgi veren Yerlikaya, “Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ULUSAL GÜVENLİK VE UYUŞTURUCU HUSUSU

Bu operasyonlar, ülkenin güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Yerlikaya’nın verdiği bilgiler, uyuşturucu ticareti ile mücadelede kararlılığın devam ettiğini gösteriyor. Bu tür operasyonlar, toplumda uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalığı artırarak önleyici bir rol oynuyor.