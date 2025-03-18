Son Akşam Yemeği Filmi: Konusu ve Oyuncuları

FİLMİN YAYINLANMASI VE GÖSTERİMİ

İzleyicileri ekranlara bağlayan Son Akşam Yemeği filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bu film hakkında merak edilen konuları inceliyoruz; Son Akşam Yemeği’nin konusu, oyuncuları ve özeti gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor.

KONUSU VE TARİHSEL ARKA PLAN

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen akşam yemeğini ele alıyor. 28 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşen bu akşam yemeği, ülkenin kaderini belirleyecek kararlara imza atılmak üzere hazırlanıyor. Akşam iftarı için mutfakta yoğun hazırlıklar devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında, yeni bir yönetim biçimine geçiş tartışması yapılıyor ve bir gün sonra cumhuriyetin ilanı bekleniyor. Köşkün mutfağında aşçıdan yamağa kadar tüm çalışanlar, bu hüzün ve mutluluk dolu yirmi dört saate tanıklık edecek.

EKİP VE YAPIMCILAR

Filmin yönetmenliğini Levent Onan üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor. Yapımcı olarak Cinegenna Pictures bulunuyor.