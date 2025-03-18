Son Akşam Yemeği Filmi Televizyonda

FİLMİN TELEVİZYONDA GÖSTERİMİ

İzleyici ile buluşan ve dikkat çeken Son Akşam Yemeği filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında gösteriliyor. Filmi izlemek isteyenlerin merak ettiği konuları detaylıca inceleme fırsatı buluyoruz. Özellikle Son Akşam Yemeği konusu, oyuncuları ve özeti gibi unsurlar dikkat çekiyor. Ayrıca, Son Akşam Yemeği’nde Atatürk rolünü kimin oynadığı da izleyicilerin ilgisini çekiyor.

CUMHURİYETİN İLANINA GİDEN YOL

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, cumhuriyetin ilanından bir gün önce, 28 Ekim 1923 tarihinde Çankaya Köşkü’nde düzenlenen akşam yemeğini anlatıyor. Yemek için hazırlıklar sürerken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında ise yeni bir yönetim şekline geçiş tartışmaları yapılmaktadır; ertesi gün cumhuriyetin ilanı gerçekleşecektir. Köşkün mutfağında yer alan aşçıdan yamağa tüm çalışanlar, bu tarihi yirmi dört saat boyunca hüzün ve mutluluk dolu anlara tanıklık ediyor.

YAPIMCI VE OYUNCULAR

Son Akşam Yemeği’nin yönetmenliğini Levent Onan üstleniyor. Filmin kadrosunda ise Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor. Özellikle Atatürk rolünde Onur Tuna’nın performansı dikkat çekiyor. Film, tarihi bir atmosferde önemli olayları gözler önüne seriyor.