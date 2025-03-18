Son Akşam Yemeği Filmi Televizyonda Yayında

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana bağlayan Son Akşam Yemeği filmi, beyaz perdedeki gösteriminin ardından televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son Akşam Yemeği’ni izleyecek olanların merak ettiği konular arasında, “Son Akşam Yemeği konusu nedir?”, “Son Akşam Yemeği oyuncuları kimlerdir?” ve “Son Akşam Yemeği özeti” gibi önemli noktalar bulunuyor.

CUMHURİYETİN İLANI GÜNÜNDE GEÇEN OLAYLAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde izleyiciyle buluşturulan Son Akşam Yemeği, cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yemeğini ele alıyor. 28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kritik kararların alınması bekleniyor. Akşam verilecek yemek için mutfakta yoğun hazırlıklar sürerken, köşkün yaşlı yamağı Ahir, köyden gelen bir ziyaretçiyle karşılaşıyor. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışmaları yapılıyor ve ertesi gün cumhuriyetin ilan edilmesi için geri sayım devam ediyor. Mutfaktaki aşçı ve köşkün diğer çalışanları, bu hüzün ve mutluluk dolu 24 saate tanıklık ediyor.

FİLMİN DETAYLARI

Son Akşam Yemeği, Levent Onan’ın yönetmenliğini üstlendiği, 27 Ekim 2023’te Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa’da vizyona giren bir Türk tarihî dönem dramı olarak karşımıza çıkıyor. Film için Çankaya Köşkü yeniden inşa edilirken, çekimlerin büyük bir kısmı Ciner Stüdyoları’ndaki dekor sette yapıldı. Ayrıca, Çankaya Köşkü ve Ankara Garı gibi mekanlar üzerinde de detaylı incelemeler yapılmış ve arşivlerden elde edilen orijinal fotoğraflarla aslına uygun bir set dekorasyonu oluşturulmuş.