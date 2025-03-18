Son Akşam Yemeği Filmi TV’de Yayında

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ TELEVİZYONDA!

İzleyicileri ekrana çekmeyi başaran Son Akşam Yemeği filmi, beyaz perdeden sonra televizyonda yayınlanacak. Filmi izleyecek olanlar için “Son Akşam Yemeği konusu nedir?”, “Son Akşam Yemeği oyuncuları kimler?” ve “Son Akşam Yemeği özeti” gibi konulara derinlemesine bakıyoruz.

97 YILDAKİ TARİHİ ANLATIYOR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, cumhuriyetin ilan edileceği gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde düzenlenen akşam yemeğini mercek altına alıyor. 28 Ekim 1923 tarihinde, ülkenin geleceğini etkileyecek önemli kararların alınacağı anlar yaklaşıyor. Akşam yemeği için mutfakta yoğun bir hazırlık sürerken, köşkün yaşlı yamağı Ahir, köyden gelen bir ziyareti karşılıyor. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni yönetim biçimi üzerine çekişmeli tartışmalar yaşanıyor. Ertesi gün cumhuriyetin ilan edilmesi bekleniyor. Mutfağın içinde aşçıdan yamağa kadar tüm çalışanlar, bu tarihi 24 saatin hüzün ve mutluluk dolu anlarına tanıklık edecek.

KİMLER OYNUYOR?

Filmin yönetmenliğini Levent Onan üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Engin Şenkal, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil ve Necip Memili gibi birçok önemli isim yer alıyor. Film, Cinegenna Pictures yapımı olarak karşımıza çıkıyor.