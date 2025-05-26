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Son Anketin Sonucu Şaşırtıcı

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ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILDI

Asal Araştırma, 10-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını açıkladı. 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin kişi ile yapılan bu ankette “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu yöneltildi.

SURVEY FINDINGS

Anketin sonuçlarına göre, Türkiye’deki sorunları çözebilecek siyasi partiler arasında çoğunluk, ‘hiçbiri’ yanıtını tercih etti. Bu sonuçlar doğrultusunda katılımcıların %34.7’si ‘hiçbiri’ seçeneğini işaretlerken, AK Parti %26.0 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

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