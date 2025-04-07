Son Ankette Erdoğan’la 3 Aday Yarıştı

AŞAĞIDA OKUNAN İSİMLERDEN HANGİSİ?

Asal Araştırma’nın Mart 2025’te gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklaması, Türkiye genelindeki seçmen davranışlarını gözler önüne seriyor. Ankete 2.000 kişi katıldı ve onlara “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?” sorusu soruldu. Katılımcıların %31,2’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih etti. Erdoğan’ın en yakın rakipleri ise %25,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve %22,0 ile Ekrem İmamoğlu olarak sıralandı. Diğer adaylar arasında CHP Lideri Özgür Özel %4,3 oranında destek aldı. Ayrıca, katılımcıların %5,2’si “başka biri” seçeneğini işaretledi. Dikkat çeken bir durum ise %11,8’lik bir kesimin fikrim yok/cevap yok/hiçbiri seçeneğini seçmesi oldu.

Ankette katılımcılara “Sizce CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?” sorusu yöneltildiği zaman, Mansur Yavaş %29,2 ile öne çıkarken, Ekrem İmamoğlu %27,0 ile onu takip ediyor. Özgür Özel %7,5 destek alırken, %4,0 başka bir adayı tercih etti. Katılımcıların %22,6’sı ise bu soruda fikrim yok/cevap yok dedi. Bunun yanında, %9,7’si “hiçbiri” seçeneğini tercih etti.

İMAMOĞLU YÜKSELİŞTE

Mansur Yavaş, CHP’nin anketlerdeki en popüler adayı olsa da destek oranında bir düşüş gözlemleniyor. 2024 yılının Ağustos ayında %36,5 destek alan Yavaş, 2025 Mart’a geldiğimizde %29,2’ye geriledi. Ancak ortalama destek oranı %34,4 ile en yüksek durumda. Ekrem İmamoğlu’nun destek oranı ise dalgalanma gösteriyor. Ağustos 2024’te %20,8 olan desteği, Aralık 2024’te %27,1’e yükselmiş ve 2025 Mart ayında tekrar %27,0’ye çıkmış durumda. Ortalama oranı ise %23,5.

ÜÇÜNCÜ EN YÜKSEK OY: FİKRİM YOK

“Fikrim yok/Cevap yok” seçeneği önemli bir orana ulaşıyor ve %25,8 gibi yüksek bir ortalamaya sahip. Bu durum, kararsız seçmen kitlesinin var olduğuna işaret ediyor. “Hiçbiri” diyenlerin oranı da belirgin şekilde artmış durumda; Ağustos 2024’te %2,3 iken, 2025 Mart’ta %9,7’ye yükseldi. Bu, mevcut adaylara yönelik memnuniyetsizliğin arttığını gösterebilir.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ORANI ARTIYOR

Özgür Özel’in desteği ise %4,0 ile %8,5 arasında dalgalanıyor ve ortalama olarak %6,3 seviyesinde kalıyor. Mart 2025’te bu oran %7,5’e yükseldi. Genel olarak, Mansur Yavaş açık ara önde görünmesine rağmen desteği düşerken, İmamoğlu’nun desteğinde dalgalı bir artış gözlemleniyor. Ayrıca, “Hiçbiri” diyenlerin sayısındaki artış ve yüksek kararsız oranı, CHP içinde aday konusunda bir belirsizlik veya memnuniyetsizlik taşıyor olabilir.