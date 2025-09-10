Son Dakika Deprem Bilgileri Açıklandı

DEPREM BİLGİLERİNE İLİŞKİN GÜNCELLEME

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerine göre, kısa bir süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken bu sarsıntı, gün boyunca kamuoyunun gündeminde önemli bir yer edindi. Depreme dair tüm detaylar, haberimizin içerisinde sizlerle paylaşılacak. 10 Eylül’de deprem mi oldu, bu deprem ne zaman ve kaç büyüklüğündeydi sorularının yanıtlarını araştırıyoruz. Türkiye’deki sismik hareketliliği anlık olarak izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen depremlerle ilgili bilgileri düzenli olarak kamuoyuna sunuyor. Hissedilen sarsıntılar ve son 500 depremle ilgili güncel bilgilere, kurumun resmi web sitesi üzerinden hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün.

AFAD’IN GÖREVLERİ

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip ediyor ve topladığı bilgileri güvenilir bir biçimde kamuoyuna aktarıyor. Kurum, yalnızca teknik veriler sunmakla kalmayıp, afet bilincini yükseltmek amacıyla toplumun risklere karşı hazırlıklı olmasına yönelik eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştiriyor.