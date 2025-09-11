Son Dakika Deprem Bilgileri Açıklandı

KISA SÜRE ÖNCE MEYDANA GELEN DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre, kısa bir süre önce önemli bir deprem sarsıntısı gerçekleşti. Merkez üssü ve büyüklüğü ile dikkat çeken bu olay, gün boyunca kamuoyunun ilgisini çekti. Depreme dair tüm detaylar haberimizin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

SON DEPREMLER HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’deki sismik hareketleri anlık olarak takip ederek deprem verilerini sürekli olarak kamuoyuna aktarır. Hissedilen sarsıntılar ve son 500 deprem kaydıyla ilgili en güncel bilgilere, kurumun resmi internet sitesi üzerinden kolayca erişilebilir.

AFAD’IN DEPREM TAKİBİ VE EĞİTİM PROGRAMLARI

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izleyerek toplanan verileri güvenilir ve şeffaf bir şekilde sunmaktadır. Kurum, ayrıca deprem bilgilerini paylaşmanın yanı sıra, doğal afet bilincini artırmak ve vatandaşları potansiyel tehlikeler konusunda eğitmek amacıyla çeşitli eğitim ve farkındalık programları da düzenler. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sismik faaliyetleri anlık olarak izlemekte ve verileri hızlı, güvenilir bir şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Gelişmiş teknolojik imkanlarla depremleri eş zamanlı analiz eden kurum, afet farkındalığını artırmak için birçok eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirmektedir.