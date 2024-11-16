“Son Dakika Deprem Bilgileri – AFAD”

DEPREMLERİN YARATTIĞI PANİK

Zaman zaman ülke genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kaygı yaratıyor. Özellikle hissedilen sarsıntılardan sonra, yaşanan depremler hakkında bilgi almak isteyenler sıkça araştırmalar yapıyor. “Peki, az önce nerede deprem oldu? Az önce kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?” Son dönemde artan küçük ve orta şiddetli depremler, büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için endişe kaynağı oluşturuyor. Anlık verilere dayalı güncellenen deprem bilgileri, depremin tam yeri ve büyüklüğüne dair detaylar sunarak belirsizlikleri ortadan kaldırıyor. Deprem sonrası yetkililerden gelen açıklamalar ve veriler, toplumda gereksiz panik yerine bilinçli bir farkındalık sağlıyor. “Peki, az önce nerede deprem oldu? Az önce kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?”

SON DEPREMİN DETAYLARI

Az önce Akdeniz’de bir deprem kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü ve sarsıntı yerin 30.89 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, deprem 2024-11-16 tarihinde saat 11:49’da meydana geldi. Depremin merkez üssü 34.56806 N enlemi ve 32.40444 E boylamında tespit edildi. Bu bilgiler, vatandaşların güncel deprem verilerine ulaşmasını sağlıyor ve bilinçli hareket etmelerine yardımcı oluyor.