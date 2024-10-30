Son Dakika: MSB Açıklama Yaptı, 8 PKK’lı Etkisiz Hale Getirildi

TERÖRİSTLERİN HEDEFİNE YÖNELİK YAKLAŞIM

MSB’den gelen bilgiye göre, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” ifadesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılığı vurgulanıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hale getiriyor.

HAFTANİ VE PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Bu operasyonda, güvenlik güçlerinin başarılı müdahaleleri sonucunda terörist faaliyetlerin engellenmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması hedefleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.