More
Gündem

Son Dakika: Nusret Gökçe’ye Sahte Vekaletname İle Dolandırıcılık

son-dakika-nusret-gokce-ye-sahte-vekaletname-ile-dolandiricilik

OLAYIN DETAYLARI

Geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da yaşanan olayda, İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe adına sahte bir vekaletname düzenledi. Bu vekaletname sayesinde Gökçe’nin banka hesabına erişim sağlayarak 200 bin TL çekti. Ancak bankanın yetkilileri işlemi şüpheli bularak, İ.A.B.’nin bankadan çıkışını emniyet birimlerine bildirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANIYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini banka kamera kayıtlarından belirledi. Daha sonra polis, bankadan ayrılan İ.A.B.’yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

YARGILAMA SÜRECİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.B., ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinin sonunda İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.