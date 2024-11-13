Son Dakika: Nusret Gökçe’ye Sahte Vekaletname İle Dolandırıcılık

OLAYIN DETAYLARI

Geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da yaşanan olayda, İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe adına sahte bir vekaletname düzenledi. Bu vekaletname sayesinde Gökçe’nin banka hesabına erişim sağlayarak 200 bin TL çekti. Ancak bankanın yetkilileri işlemi şüpheli bularak, İ.A.B.’nin bankadan çıkışını emniyet birimlerine bildirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANIYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini banka kamera kayıtlarından belirledi. Daha sonra polis, bankadan ayrılan İ.A.B.’yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

YARGILAMA SÜRECİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.B., ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinin sonunda İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.