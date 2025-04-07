Son Dalgalanmalar, Bitcoin ETF’lerini Sarsıyor

KRİPTO-FİNANS PİYASALARINDAKİ DALGALANMALAR

Son zamanlarda kripto-finans piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar, özellikle Bitcoin ETF’lerinde dikkat çekici çıkışlara yol açtı. Güncel verilere göre toplamda on ETF arasında yalnızca bir tanesi yeni giriş elde ederken, diğer dokuz fon önemli miktarda Bitcoin kaybı yaşadı. Bu çıkışların toplam değeri yaklaşık 151,8 milyon dolara ulaştı.

BİTCOİN ETF’LERİNDEKİ ÇIKIŞLAR

Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin devam ettiği 7 Nisan’da önemli çıkışlarla karşılaştı. X sosyal medya platformundan @lookonchain analitik hesabının paylaştığı verilere göre, bir günde Bitcoin ETF’lerinden toplam 151,8 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşti. Piyasalarda yaşanan bu kayıplar, Bitcoin’in değerinin 80 bin doların altına düşmesiyle daha da belirgin hâle geldi. Veriler, toplam on Bitcoin ETF’sinden dokuzunun aynı gün içinde büyük ölçüde fon kaybı yaşadığını ortaya koyuyor.

EN BÜYÜK KAYIP VE FON YÖNETİMİ

@lookonchain tarafından yapılan analize göre, Bitcoin ETF’lerinden gerçekleşen toplam net çıkış yaklaşık 1.939 BTC olarak kaydedildi. Bu miktar, dolar cinsinden 151,8 milyon dolara denk geliyor. En büyük kayıp, Bitwise ETF’de yaşandı; söz konusu fon bir günde 751 Bitcoin (yaklaşık 59 milyon dolar) değerinde çıkışla karşılaştı. Ancak Bitwise, hâlen 37.921 BTC (2,97 milyar dolar) değerinde varlık yönetiyor. Grayscale Bitcoin Trust ise, 743 BTC’lik bir çıkışla Bitwise’dan sonra en büyük kaybı yaşayan ikinci fon oldu. Ark Invest ve VanEck ETF’leri sırasıyla 260 ve 148 Bitcoin kaybetti. BlackRock’ın IBIT ETF’si ise bu süreçte 122 BTC’lik bir çıkış kaydetti; bu rakam geçen haftaki 486 Bitcoin’lik kayba göre daha düşük seviyede gerçekleşti.

POZİTİF PERFORMANS SERGİLEYEN FONLAR

Piyasalardaki olumsuz havaya rağmen, Invesco Galaxy Bitcoin ETF’nin 86 Bitcoin girişi alarak pozitif bir performans sergilediği görüldü. Fidelity, Valkyrie ve Franklin fonları ise bu süreçte herhangi bir Bitcoin kaybı yaşamadı.