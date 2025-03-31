Son Depremler için AFAD ve Kandilli’yi Takip Edin

DEPREM SORULARI VE ANLIK CEVAPLAR

Vatandaşlar sarsıntı hissettiklerinde, arama motorlarında öncelikle “bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor. Örneğin, “bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “1 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorularla insanlar güncel bilgiyi temin etmeye çalışıyor. Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri sunarak vatandaşlara bilgi veriyor.

BÖLGESEL DEPREM ARAŞTIRMALARI

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve sitesinde son 500 depremin bilgilerini halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika bilgileri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri aktarmayı sürdürüyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını güncel olarak öğrenebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilirsiniz.

GÜNCEL VERİLER VE ANALİZLER

Bu sitelerde en güncel veriler ile anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son 500 deprem bilgisine kadar, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını sağlayarak vatandaşlara yardımcı oluyor. Bu bilgiye erişim, deprem anında ve sonrasında insanların bilinçli kararlar almasına katkıda bulunuyor.