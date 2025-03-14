Son Depremler Nerede Oldu? Öğrenin

DEPRESYON HİSSETME ANLARINDA SORULAN SORULAR

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yayınlanıyor. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “15 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular ön plana çıkıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN ANLIK DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel düzeyde deprem araştırmaları yaparak, sitesinde son 500 depremin bilgilerini halka aktarıyor. Bu sayede, bireyler gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla ilgili detaylı veriler edinebiliyor.

AFAD İLE GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara güncel deprem haberleri sunmayı sürdürüyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını güncel olarak takip etmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini izleyebilir. Bu platformlarda en güncel verilere erişim sağlanıyor ve anlık deprem analizleri yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son 500 depreme kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtlarını sunuyor.