Son Dönemde Artan Scooter Kullanımı

TEKNOLOJİDE YENİ ULAŞIM ARAÇLARI

Son dönemde teknoloji sayesinde ulaşımda önemli kolaylıklar sağlayan scooterlar, günlük yaşamda artan bir kullanım oranına ulaşmış durumda. Ancak uzmanlar, bu araçların dikkatsiz kullanımı sonucunda ölümle sonuçlanabilecek kazaların yaşanabileceği konusunda uyarı yapıyor. Scooterlar, özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğu olan bölgelerde tercih ediliyor. Kullanımı kolay olan bu araçlar, yolculuk sürelerini kısaltmaları ve trafik tıkanıklıklarını azaltmaları ile dikkat çekiyor.

KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, scooter kullanımının yaygın olarak kısa mesafelerde tercih edildiğini belirtiyor. “Yani normal toplu taşımalar yerine böyle kısa mesafelerde, işte okula gitmek, markete gitmek gibi yerlerde kullanılıyor,” diyor. Bununla birlikte, güvenlik açısından bazı kurallara uyulması gerektiği de vurgulanıyor. “Burada kesinlikle hız sınırına dikkat edilmeli. Eğer bisiklet yolu varsa oradan gitmeli, yaya yollarından gidemez scooterlar,” diye ekliyor. Ayrıca, scooterların hız limitlerinin aşılmaması gerektiği, güçlendirilmiş modellerin ise dikkatle kontrol edilmesi gerektiği de ifade ediliyor.

SÜRÜŞ EĞİTİMLERİNE GEREKEN ÖNEM

Scooter kullanımı öncesinde mutlaka sürüş eğitimleri alınması gerektiğinin altını çizen Ramazan Ceylan, “Bu eğitimlerin internet üzerinden güncel mevzuata uygun olarak verilmesi önem taşıyor,” diyor. Ceylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yanı sıra yerel yönetimlerin de bu araçların kullanımı hakkında eğitimler vermesini öneriyor. Ceylan, “Bu kullanıcılara bir belge verilmesi tavsiye ederiz. Çünkü yaşanan kazaların ardından geri dönüş olmuyor ve bu, bireylerin ve ailelerin manevi olarak zarar görmesine neden oluyor,” şeklinde konuşuyor.

AİLELERİN SORUMLULUĞU

Ceylan, ailelere de bu konuda önemli görevler düştüğünü belirtiyor. Aile bireyleri, çocuklarına ve genç kardeşlerine scooter kullanımı hakkında gerekli uyarılarda bulunmalı ve kullanım noktalarında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmalıdır. Özellikle gece kullanımında scooterların ön tarafında 20 metreyi aydınlatacak bir far sistemi ve arka kısmında 30 metreye kadar görülebilecek bir yansıtıcı bulunması gerektiği vurgulanıyor. Okulların açılmasıyla beraber yoğun bir scooter kullanımı öngörülüyor. Bu nedenle, kullanıcıların ve diğer sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.