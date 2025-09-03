Haberler

Son Dönemde Florya’da Skandal Görüntü

SON DÖNEMDEKİ SKANDALLARA YENİ EKLENEN OLAY

Son zamanlarda kamuya açık alanlarda meydana gelen olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın merkezi İstanbul Florya oldu. Bir parkta çekilen görüntüler, iki gencin çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz davranışlar sergilediğini gösteriyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN TEPKİLER

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yaygınlaşan bu görüntüler hakkında “Bu olayları normalleştirmeyin” gibi yorumlar dile getirildi. Bu durum, toplumsal normların ihlali olarak değerlendirilirken, bu tür olayların artış göstermesi endişe yaratıyor.

İki Adam, Kadını Darbetti. Güvenlik Kamerası Görüntüledi

Adana'da bir pasajda iki erkek, tartıştıkları kadını darp etti. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Elbistan’da Yangın Kundaklama İle Cıktı

Elbistan'da bir apartmanda meydana gelen yangının kundaklama nedeniyle çıktığı belirlendi. Şüpheli, güvenlik kameralarındaki görüntülerle tespit edilerek soruşturma başlatıldı.

