Son Dönemde ‘Ucuz Tatil’ Paylaşımları Artıyor. Dolandırıcılık Amaçlı Siteleri Kontrol Edin. Bakanlık Sitesinden Bilgileri Doğrulayın. Ödeme Öncesi Mümkünse Otel Girişini Bekleyin

DOLANDIRICILIK UYARILARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Son zamanlarda özellikle yaz mevsiminde sosyal medyada ‘ucuza tatil’ paylaşımları artış göstermekte. Uzmanlar, dolandırıcılık amacı güden bu paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiği hususunda vatandaşları uyarıyor. İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık vakalarının sayısının her geçen gün çoğaldığı bildiriliyor. Sosyal medya platformları aracılığıyla para kazanan dolandırıcılar, “ucuz tatil fırsatı, uygun kaparo ödeme fırsatıyla kaçırmayın” şeklindeki paylaşımlarla halkın ilgisini çekmeye çalışıyor.

SOSYAL MEDYADA ‘UCUZ TATİL’ TUZAĞI

Dolandırıcıların sosyal medyada gerçekleştirdikleri reklamların etkisini anlatan avukat Asiye Tuğçe Çakır, “Bu reklamda etkileyen kelime tabii ki ‘ucuz tatil’ kelimesi. Genelde de vatandaşlar arama motorlarına ucuz tatil yazdıkları için bu şekilde vatandaşların önüne daha çok çıkıyorlar” diyor. Çakır, sponsorlu reklamlar sayesinde bu dolandırıcıların halkla buluşma oranlarının artığını belirtiyor. Teknoloji çağı nedeniyle seyahat acentalarıyla yüz yüze görüşme oranının azaldığını ifade eden Çakır, bu durumun dolandırıcıların sosyal medya ve arama motorları üzerinden daha kolay ulaşmalarını sağladığını aktarıyor.

GÜVENİLİR SİTELERİ KONTROL ETMEK KRİTİK

Vatandaşlara dikkat etmesi gereken noktaları aktaran Çakır, turizm tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgelendirilip belgelendirilmediğini ve kaç yıldız sahibi olduğunu kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Çakır, “Vatandaşlar URL web adreslerini, diğer bir ifadeyle HTTPS ile başlayan ibareyi kesinlikle kontrol etmeliler” diyor ve “Artık Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesinden de güvenilirliğini kontrol edebiliyorlar. Aynı zamanda Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği sitesinden de kontrol etmek mümkün” açıklamasını yapıyor.

ÖDEME YAPARKEN DİKKATLİ OLUN

Ödeme işlemleri ile ilgili de uyarılarda bulunan Çakır, “Bir diğer önemli husus ise eticaret.gov.tr adresinden de nereden alışveriş yaptıklarına dair bağlantıyı kontrol edebiliyorlar. Buradan da bu sitenin ticari olarak devamlılığı var mı, bunu kontrol ediyorlar” dedi. Çakır, vatandaşlardan genellikle ön ödeme veya kapora talep eden sitelere karşı dikkatli olmalarını istiyor. “Otele girişiniz öncesinde veya tatilinizden sonra ödeme yaparsanız daha garanti olacaktır” diyerek, olabilecek dolandırıcılık durumlarında en yakın karakola veya savcılığa başvuru yapılabileceğini belirtiyor.