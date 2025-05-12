KRİPTODA GÜÇLÜ PARA GİRİŞİ

Kripto para yatırım ürünlerine son dört haftada toplam 6,3 milyar dolarlık önemli bir para girişi yaşandı. Bu durum, ABD kripto ETF’lerinin piyasaya girişinden bu yana 62,9 milyar dolarla yeni bir rekor kırmasını sağlıyor. Küresel kripto fonlarındaki toplam varlıklar ise 169 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveden yalnızca yüzde 2,5 uzaklıkta yer alıyor.

ABD’DE KRİPTO ETF’LERE YENİ REKOR

ABD merkezli kripto para borsa yatırım fonları (ETF), ocak ayındaki lansmanlarından bu yana kümülatif net girişlerde yeni bir zirveye ulaştı. Küresel kripto fonlarındaki toplam yönetim altındaki varlıklar (AUM) tarihi rekor seviyelerine yaklaşırken, kripto para yatırım ürünleri de geçtiğimiz hafta 882 milyon dolarlık giriş kaydetti. Sektör verilerine göre, kripto borsa yatırım ürünleri son dört haftada 6,3 milyar dolar giriş sağladı. Bu cifra, yılbaşından bugüne gerçekleşen toplam girişlerin yüzde 93’ünü oluşturuyor ve genel girişler 6,7 milyar dolara ulaşarak, Şubat başındaki 7,3 milyar dolarlık rekora çok yaklaştı.

YATIRIMCI TALEBİ ARTIYOR

Güçlü yatırımcı talebi ile birlikte ABD’deki kripto ETF’leri, Ocak 2024’teki lansmanlarından bu yana kümülatif net girişlerde 62,9 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıkıyor. Veriler, 12 Mayıs tarihli bir fon akışları güncellemesinde paylaşıldı. Bu sürekli giriş serisi, küresel kripto fonlarındaki toplam yönetim altındaki varlıkları (AUM) 169 milyar dolara taşıyarak, Ocak’ın son haftasında görülen 173,3 milyar dolarlık tarihsel rekorun yalnızca yüzde 2,5 altında kaldı. Ancak, son gelen 882 milyon dolarlık giriş, Mayıs’ın ilk haftasında görülen 2 milyar dolarlık ve Nisan sonundaki 3,4 milyar dolarlık akışlara göre dikkat çekici bir yavaşlama sergiliyor.

BITCOIN VE ALTCOIN DURUMU

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 867 milyon dolarlık giriş ile hakimiyetini korurken, yılbaşından bu yana toplam girişler 6,6 milyar dolara, yönetim altındaki varlıklar ise 146 milyar dolara ulaştı. Ethereum yatırım ürünlerine girişler 1,5 milyon dolarda kalırken, AUM 12 milyar dolara çıktı. Altcoinler arasında en büyük artışı yaşayan proje, geçtiğimiz hafta 11,7 milyon dolarlık giriş alan Sui BYÜ’leri oldu. Ancak, geçen hafta çıkış yapan tek altcoin Solana oldu.

BLACKROCK’IN ETKİSİ

Kripto fon girişleri, büyük ölçüde BlackRock’ın iShares ürünlerine yoğunlaştı ve bu ürünler geçtiğimiz hafta 1 milyar dolarlık bir giriş gördü. Yılbaşından bugüne BlackRock, 8,1 milyar dolarlık girişle sektörün toplam 6,7 milyar dolarlık girişini önemli ölçüde aştı. Grayscale ve Bitwise ise sırasıyla 168 milyon dolar ve 27 milyon dolar kaybederek çıkış yaşadı. Fidelity ve ARK ise negatif eğilimlerin tersine dönmesiyle sırasıyla 62 milyon dolar ve 46 milyon dolar giriş elde etti.

KRİPTO PAZARINDA RALLİ

Kripto BYÜ sektöründeki boğa eğilimi, kripto para piyasalarındaki bir ralli ile çakışıyor. Bitcoin, 8 Mayıs’ta Ocak ayından bu yana ilk kez 100.000 doları geri kazandı. Yatırımcı duyarlılığı artarken, toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 3,5 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam, Aralık 2024 ortasında kaydedilen 3,9 trilyon dolarlık tarihi zirvenin yüzde 11 altında kalıyor. Bir analist, “Fiyatlardaki ve girişlerdeki keskin artışın, küresel M2 para arzındaki artış, ABD’deki stagflasyon riskleri ve birçok ABD eyaletinin Bitcoin’i stratejik bir rezerv varlığı olarak onaylaması gibi bir dizi faktörün birleşiminden kaynaklandığına inanıyoruz.” diyor.