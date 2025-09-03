SON GÜN 10 EYLÜL!

Astra Lumina İstanbul, yaz sezonu boyunca binlerce kişiyi yıldızlarla buluşturduktan sonra yeni sezonunu açtı. Şehre dönüş dönemini kutlamak amacıyla özel bir kampanya ile başlayan etkinlikte sonbahar sezonu biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu. Gelen yoğun talepler üzerine hazırlanan özel Aile ve Arkadaş Paketleri de 10 Eylül'de sona erecek bu kampanya kapsamında satışa çıktı.

YILDIZLAR İSTANBUL’A İNDİ, ASTRA LUMİNA İSTANBUL BİNYEZ KATILIMCILARI BÜYÜLEDİ!

“Hep yıldızlara ulaşmayı düşledin; peki ya yıldızlar yanı başına inerse?” sorusuyla katılımcılarını yıldızlarla çevrili büyüleyici bir gece yürüyüşüne çıkaran Astra Lumina İstanbul, yaz sezonuna damgasını vurdu. Avrupa’daki ilk Astra Lumina deneyimi olan bu etkinlik, 12 Temmuz’daki açılışından itibaren 40 binin üzerinde kişiyi ağırlayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sürükleyici deneyim, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

YENİ NESİL BİR AÇIK HAVA DENEYİMİ

Astra Lumina İstanbul’un dikkat çekici özelliklerinden biri, geleneksel şehir etkinliklerinden oldukça farklı olması. Dünyaca ünlü ödüllü stüdyo Moment Factory tarafından tasarlanan ve Devin tarafından Türkiye’ye getirilen Astra Lumina, gece yürüyüşü konseptine sahip yeni nesil bir açık hava deneyimi olarak öne çıkıyor. 1,1 km’lik bir orman patikasında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar doğal ortamın zenginliğini hissedebiliyor. Deneyimdeki teknolojik unsurlar, doğa ile bütünleşerek katılımcılara zengin bir deneyim sunuyor.

ŞEHRİN ORTASINDA DOĞAYA KAÇIŞ

Astra Lumina İstanbul, Ayazağa’da Turkcell Platinum Park içerisinde yer alıyor. Şehrin önemli noktalarından birinde sunulan bu etkinlik, İstanbullulara açık hava buluşma alanı sunuyor. Etkinlik öncesi ve sonrası katılımcıların vakit geçirebileceği bu bahçe, her yaş grubuna hitap ediyor ve Astra Lumina etkinliği ile entegre yeni deneyim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

YOĞUN TALEP ÜZERİNE AVANTAJLI PAKETLER

Yaz sezonunda özellikle ailelerin dikkatini çeken Astra Lumina İstanbul, şehre dönüş dönemine özel iki yeni paketi de satışa sundu. Aile Paketi, 2 yetişkin ile 1 çocuk için giriş biletini kapsıyor ve ailelere indirimli katılım imkânı sağlıyor. Ayrıca arkadaş grupları ve çiftler için uygun olan Arkadaş Paketi de belirli seanslarda geçerli. Bu fırsatlardan yararlanmak için son tarih 10 Eylül.

AVRUPA’DA İLK KEZ YILDIZLARIN EN GÜZELİ İSTANBUL’DA!

Astra Lumina İstanbul, Moment Factory tarafından tasarlanan ve daha önce farklı şehirlerde gerçekleştirilen deneyimlerin bir parçası olarak İstanbul’da boy gösteriyor. Moment Factory’nin Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü Stéphane Roisin, “Moment Factory’nin amiral gemisi deneyimlerinden birini İstanbul’a getirmek bir onurdur.” sözleriyle bu projenin önemini vurguluyor.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM İÇİN HAZIRLANIYOR!

“Hep yıldızlara ulaşmayı düşledin; peki ya yıldızlar yanı başına inerse?” sorusu ile katılımcıları yönlendiren Astra Lumina İstanbul, özel konukların eğitici deneyimlerini de sunuyor. “Birlikte Yürüyoruz” konseptiyle hazırlanan etkinlikler, katılımcılara farklı bakış açıları ile deneyimleme fırsatı sağlıyor. Yaz boyunca gerçekleşen etkinliklerin sonbahar sezonunda da devam edeceği belirtiliyor.

11 EYLÜL SON GÜN!

Astra Lumina İstanbul biletleri, Biletini Al kanalları üzerinden temin edilebiliyor. Gün batımından sonra başlayan seanslar, her yaştan katılımcıya hitap edecek şekilde düzenlenmiş durumda. 3 yaş altı çocuklar için giriş ücreti alınmıyor, 4-18 yaş arası için ise indirimli bilet fırsatları mevcut. 10 Eylül tarihi etkinliğin şehre dönüş kampanyasının son günü olarak belirlenmiştir.