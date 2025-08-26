Son Günlerde Sanat Dünyası Çalkalanıyor

SANAT DÜNYASINDA TACİZ İDDİALARI SÜRÜYOR

Son zamanlarda, sanat ve eğlence sektörü ardı ardına gelen taciz iddialarıyla sarsılıyor. Bu iddiaların merkezinde ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın bulunuyor. Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yapımı “Tozluyaka” dizisinde rol alan Ayaydın’ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu öne sürdü. Akkaya, sosyal medya üzerinden Ayaydın’ın ona gönderdiği mesajları da paylaştı. Bu itiraf, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Ayrıca ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, Akkaya’ya destek vererek paylaşımında şu sözleri kullandı: “Geçmişte ya da günümüzde… Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan… Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan… Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım.”

AYAYDIN’IN DİZİ PROJESİNDE BELİRSİZLİK

Terzioğlu’nun tepkisi bununla sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarından Tayanç Ayaydın’ı takip etmeyi bıraktı. Terzioğlu’nun bu yansıması, gelecekte “Ben Leman” dizisinde Ayaydın’ın durumunu da belirsiz hale getirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yapım şirketi NTC Medya’nın Ayaydın ile yollarını ayırdığını bildirdi. Ayaydın’ın dizide canlandırdığı “Genel Cerrah Demir” karakteri, başka bir oyuncuya devredildi.

TAYANÇ AYAYDIN’DAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından sessiz kalmayı tercih eden Tayanç Ayaydın, sonunda bir açıklama yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Açıklamasında, “Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim,” dedi.

Ayaydın, ayrıca “Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.” ifadeleriyle kendini savundu. Ayrıca, yaşanan olayın bir düşüncesiz mesajdan ibaret olmasının kendisini oldukça üzdüğünü belirtti. Son olarak, “Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum,” şeklinde konuştu.